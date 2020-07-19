شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. الملك سلمان يُعزي "الشيخ الصباح" في برقية قبل «مغادرتة» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 08:49 مساءً - عــــــاجل .. الملك سلمان يُعزي "الشيخ الصباح" في برقية قبل «مغادرتة» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة) 2020/07/19 الساعة 08:00 مساءً (الخليج مباشر) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح. 84387382 Advertisements وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". 84387382 84387382

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل .. الملك سلمان يُعزي "الشيخ الصباح" في برقية قبل «مغادرتة» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.