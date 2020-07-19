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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 08:49 مساءً - عـــاجل : رغد صدام حسين تصعق الجميع ببيان صادم ومفاجئ بشأن حادثة هزت الأردن .. شاهد

خرجت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الأسبق والراحل، عن صمتها بعد حادثة "فدائي البعث" الخطيرة التي وترت العلاقة بين الأردن والعراق.

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وأكدت رغد صدام حسين، على حسابها في موقع "تويتر"، انتحال حسابات في موعي "فيسبوك" و"انستغرام" لاسمها، وتبرأت من كل ما ينشر على هذه الصفحات.

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وقالت "رغد" في المقطع الذي بثته على صفحتها بتويتر: "متابعيني الغاليين لا أملك أي صفحة على الفيس بوك ولا انستغرام وهناك حساب وحيد على تويتر يدار من قبل أشخاص معروفين من قبلي".

وأضاف رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، والمقيمة في الأردن، أنه "لا علاقة لي بأي شيء ينشر على صفحة الفيس أو إنستجرام والتي تنتحل اسمي".

ويأتي نفي رغد صدام حسين، بعد مقطع صوتي لشخص أطلق على نفسه "فدائي البعث"، وقال في صوتية متداولة: "أعاهد الست الماجدة العراقية المقاتلة البطلة بنت البطل، رغد صدام حسين، بأن أكون الجندي الوفي تحت إمرتها".

جدير بالذكر أن العلاقات متوترة بين الأردن والعراق، بسبب إقامة رغد صدام حسين في عمَّان، ورفض حكومة الأردن أكثر من مرة لطلب الحكومة العراقية بتسليم ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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