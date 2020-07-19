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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 08:49 مساءً - شاهد : مذيعة الجزيرة ”علا الفارس“ بملابس قصيرة تظهر كل جسمها ومفاتنها (صورة)

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". 26301138 وظهرت علا الفارس بإطلالة رياضية ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم. وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: الرياضة كانت ولا زالت علاج الروح.. انا مدينة لها لأنها اعطتني الثقة و السعادة والراحة النفسية". Advertisements وظهرت علا الفارس وهي تي شيرت باللون الأرق، وعليه بنطال باللون الأسود مع اختيار حذاء رياضي وقبعة رياضية على رأسها، وهو ما أبرز من رشاقتها ورقتها بشكل كبير. وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها. ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة، وأكملت علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت صاعدة يد باللون الذهبي . 26301138 26301138

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