شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صور قديمة فاضحة للفنانة "أصالة نصري" وهي تقوم بهذا الفعل المخل ومطالبة بسجنها .. شاهد (صور صادمة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 08:49 مساءً - تسريب صور قديمة فاضحة للفنانة ”أصالة نصري“ وهي تقوم بهذا الفعل المخل ومطالبة بسجنها .. شاهد (صور صادمة)

عاد زواج النجمة أصالة نصري الأول من أيمن الذهبي، إلى الواجهة من جديد بسبب جمهور المطربة السورّية.

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وأعاد جمهور أصالة تداول صوراً قديمة من زواج الفنانة الأول. وانقسمت التعليقات حول من يفضل طليقها أيمن الذهبي، وبين من يفضل طليقها طارق العريان، وحول تغير ملامح أصالة منذ ذلك الحين، ولكنها اتفقت على جمال الصوت الثابت.

وتزوجت أصالة مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي، وانجبت منه خالد وشام، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج في عام 2006 المخرج والمنتج طارق العريان الذي انجبت له علي وآدم وانفصلت عنه عام 2019 .

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