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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير شمالي بارز يثلج صدور الجنوبيين..لن تصدق من هو وماذا قال (2 صور)



اشاد وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان، بمبادرة اهالي عدن في تلبية لدعوة وجهها كفيف لحضور حفلة زفافه التي ابهجت العاصمة المؤقتة عدن مساء السبت كأكبر حفل تشهده المدينة.

وقال الرويشان في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تابعه محرر "أبابيل نت" نعيد نشره كما ورد من صفحة الكاتب:

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وزير شمالي بارز يثلج صدور الجنوبيين..لن تصدق من هو وماذا قال (2 صور)

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وسفَح الشارع بالزغاريد والعطر والبخور .. والهدايا!

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هذه هي عدن .. ثغر اليمن البهي الساحر

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كنتُ ميّتاً .. فأعادت عدن إليّ الروح!