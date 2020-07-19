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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يلتقي مجموعة "مشاورات شباب عدن" ويطّلع على رؤيتهم لحل قضية المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، اليوم الأحد في مقر الامانة العامة، في العاصمة عدن بمجموعة "مشاورات شباب عدن".
وناقش اللقاء دور منظمات المجتمع المدني في التنسيق واستبيان حالة المجتمع وإيجاد الحلول وتقديم المقترحات المناسبة لمعالجة القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضية إضراب المعلمين والقضايا المتعلقة بها.
وأكد الجعدي في اللقاء أن لـ"المعلمين حق لابد أن يأخذوه، وفي المقابل عليهم واجبات لابد عليهم أن يؤدوها"، مشدداً على أن هذه القضية تتطلب التعامل معها بمسؤولية لتجنب ضياع مستقبل الأجيال القادمة بسبب تأخر العام الدراسي واحتمالية عدم خوضهم له.
ونوه مساعد الأمين العام أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للقضايا المجتمعية لما لها من قرب من المجتمع ولرؤاها التي تعكس توجهاته بما فيها مشكلة المعلمين التي بذلت فيها عدة جهود لحلها، ولكن لم يتم تنفيذ اي اتفاق بخصوص اعطاء المعلمين حقوقهم فيها.
من جانبها أكدت مجموعة مشاورات شباب عدن سعادتهم باهتمام المجلس الانتقالي والأمانة العامة بمنظمات المجتمع المدني وحرصهم الدائم للتنسيق والتواصل معها، مشيدين بدور المجلس ومواقفه في التعامل مع القضايا المجتمعية، وبوجه الخصوص مشكلة المعلمين، مؤكدين أنهم قاموا بعدة جهود بخصوص هذه القضية تمثلت بعمل دراسة ووضع مقترحات للمعالجات المناسبة لها قاموا بتقديمها لمساعد الامين العام، متمنيين الوصول من خلالها لحل نهائي لهذه المشكلة
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