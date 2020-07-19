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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجابري يشيد بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
الخليج 365 - المكلا
أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب .
وقال الجابري في تغريدة على حسابه في تويتر، "دوعن بجبالها الشامخة هناك أسودنا هناك الأبطال هناك التضحيات في وجه الإرهاب ..تحية للأشاوس حماة الديار" .
ونشر الجابري صوراً قال أنها أثناء زيارة فريق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية الى اللواء
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