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الجابري يشيد بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الجابري يشيد بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب

الخليج 365 - المكلا

أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب .

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وقال الجابري في تغريدة على حسابه في تويتر، "دوعن بجبالها الشامخة هناك أسودنا هناك الأبطال هناك التضحيات في وجه الإرهاب ..تحية للأشاوس حماة الديار" .

 

ونشر الجابري صوراً قال أنها أثناء زيارة فريق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية الى اللواء

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