رئيس الوزراء المصري: نرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

القاهرة عدن - الخليج 365

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، "نرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن".



وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "نقدم كل الدعم والمساندة للشعب اليمني ونرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمدبولي ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالقاهرة، عقب جلسة مباحثات موسعة اليوم الأحد.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتزعزع الاستقرار، قبل أن يثمن جهود السعودية لدعم استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

Advertisements

وأضاف أن بلاده تؤكد دعمها الكامل للحكومة الشرعية باليمن لوحدة وسلامة أراضيه، لافتا أن استقرار اليمن من استقرار مصر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك إن ثمة ترابط بين الأمن القومي المصري واليمني ، مشيرا إلى أنهما ناقشا "طبيعة المخاطر التي تهدد الأمن القومي للدولتين".

وأضاف "نضع أملا كبيرا على اتفاق الرياض في تحقيق استقرار سياسي يتيح مرحلة تعافي للدولة اليمنية"، التي تمر بحرب منذ 4 سنوات بسبب التدخل الإيراني.

وتقف إيران وأدواتها بالمرصاد لكل خطوات السلام باليمن، وكلما تقدمت الأمم المتحدة خطوة إلى الأمام، يلجأ نظام طهران للتصعيد العسكري، ويعيد عملة السلام إلى المربع الأول.

وكثفت طهران من عمليات تهريب الأسلحة المتطورة للمليشيا الحوثية خلال العام الجاري، وعلى الرغم من ضبط التحالف لشحنتي أسلحة مؤخرا، إلا أن شحنات أخرى وصلت عبر سواحل الحديدة، وفقا لمصادر عسكرية يمنية