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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 06:50 مساءً - عاجـل : طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري قبل قليل من زوجها أحمد أبو هشيمة بعد تسريب صورها بالمايوه .. شاهد (صورة) 2020/07/19 الساعة 06:00 مساءً (الخليج مباشر) صدم جمهور الفنانة المصرية ياسمين صبري بخبر طلاقها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة . 40556521 Advertisements وانتشر خبر طلاق ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة بقوة كبيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال مقربون من الفنانة ياسمين صبري خبر أن الطلاق الخبر عارٍ من الصحة وان تلك الانباء مجرد أشاعات وحسب فيما التزمت الفنانة بالصمت ولم تعلق على هذه الاخبار . 40556521 40556521

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