شكرا لقرائتكم خبر عن بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 06:50 مساءً - بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد 2020/07/19 الساعة 07:00 مساءً (الخليج مباشر) شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية . 14011174 Advertisements و ارتدت الملا فستان اخضر فاتح مكشوف الصدر في احدث ظهور لها . 14011174 14011174

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