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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 06:50 مساءً - عـــاجل .. القبض على الفنان ”رامز جلال“ وإحالتة إلى المحكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة وفاضحة قبل قليل .. شاهد (صورة)

أحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، اليوم السبت، الدعوى المُقامة من محامٍ وكيلاً عن طالبة، ضد مالك قناة «إم بي سي»، والفنان رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسميّ» على القناة خلال شهر رمضان الماضي، لاتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية. 54598322 Advertisements وقال صلاح بخيت، المحامي، خلال الدعوى، إن موكلته هيام كمال، هي صاحبة فكرة البرنامج، وتواصلت مع فريق إعداد «رامز» ومدير أعماله، ومدير البرنامج، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجّلة والمحمية وفقًا لقانون الملكية الفكرية، وسرقوا الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفيًا، بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيليّ. وذكر المحامي أن موكلته سجّلت فكرتها المكتوبة، وما ارتكب بحقها يعد من جرائم تداول مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون، وطرحه للتداول دون إذن كتابيّ مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون عبر التليفزيون، وأجهزة الحاسب الآلى، وشبكات الإنترنت دون إذن كتابي مسبق من المؤلف. 54598322 54598322

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