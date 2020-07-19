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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 06:50 مساءً - رهف القنون تفجر "مفاجأة قوية" وتكشف لأول مرة عن جنسية واسم زوجها.. ستنصدم عند معرفته ووظيفته الحقيقية!(صور)

كشفت رهف القنون الهاربة إلى كندا ، عن والد طفلها في “إنستغرام” لأول مرة، حيث ظهر صوته في مقطع قصير وهو يتحدث مع أحد أصدقائه، وعلقت قائلة: “لا عجب لماذا أحبك جدًا”.

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وتكشفت معلومات جديدة يبحث عنها الجمهور منذ قرابة 3 أسابيع، عندما أعلنت عن إنجاب طفلها الأول ثم نشرت صورة له برفقة طفلها لأول مرة للجمهور، ومنذ ذلك الحين ويريد الكثيرون معرفة من هو والد طفل رهف القنون؟.

ووالد طفل “رهف” يسمى لوفولو أندي، ولد في قارة أفريقيا وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، تربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.

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وهو لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.

حساب باسمه عبر إنستغرام

دخل لوفولو أندي عالم السوشيال ميديا من خلال تسجيل حساب باسمه عبر موقع إنستغرام في العام 2015 وتغيب بعدها لمدة عامين لم يكتب منشورًا عن نفسه أو صورًا له، إلى أن عاد عام 2017 وكان تفاعله قليلًا.

وبدأ يتفاعل عبر حسابه في “إنستغرام” ويمتلك عليه حاليًا قرابة 17 ألف متابع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خاصة أنه قفز قرابة 2000 متابع خلال الساعات الماضية بعدما كشفت رهف القنون عن حسابه.

ويحرص لوفولو على مشاركة متابعيه يومياته في لعب كرة السلة وممارسته للرياضة في “الجيم”، وأيضًا صوره مع الأشبال الصغار الذين يتدربون في أكاديميته.

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