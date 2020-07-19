تعز: الهيئة العليا للأدوية تغلق 10 منشآت مخالفة للقانون

أعلنت الهيئة العليا للأدوية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، إغلاق عددا من المنشآت الدوائية المخالفة في سوق الأدوية بالمدينة.

وأوضح مدير فرع الهيئة العليا للأدوية رئيس لجنة الرقابة الدوائية الدكتور محمد الصوفي في بيان، أن عملية الإغلاق شملت 10 منشآت دوائية مخالفة للقانون ظلت تعمل طوال الفترة الماضية دون تراخيص مزاولة عمل..

وأشار إلى أن عملية الرقابة والإغلاق مستمرة حتى تحقيق أهداف اللجنة للحد من المخلفات المتعلقة بإخفاء الأصناف أو المغالاة في أسعارها.

وأكد الصوفي أن القانون اليمني يجرم بيع الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة العليا للأدوية..لافتاً إلى قيام الهيئة العليا للأدوية بإحالة ملفات المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة بعد القيام بإغلاقها.

ودعا مدير فرع الهيئة العليا للأدوية، مالكي المنشآت الدوائية إلى الالتزام في المتطلبات القانونية لمزاولة بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

