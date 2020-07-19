مقتل طفل في مفرق حبيش شمال إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

إب - الخليج 365

قتل طفل في إحدى بمحافظة بمحافظة اب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقال مصدر محلي إن طفلا يدعى "محمد أيمن شداد" قتل برصاص مسلحين في منطقة الغراب بمفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة اب.

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وبحسب المصدر، فإن اشتباكات اندلعت بين مسلحين في منطقة "الغراب" وصادفت تواجد الطفل "شداد" أمام إحدى البقالات حيث خرج لشراء قطعة شوكولاتة غير أن رصاص الفوضى الأمنية كانت له بالمرصاد ولم يعد لأبيه ووالدته إلا جثة هامدة.

وأفاد المصدر، أن الجناة طلقاء ولم يتم القبض عليهم.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والانتهاكات لحقوق الإنسان ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.