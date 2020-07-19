تقرير: 1722 جريمة في إب في محافظة إب خلال 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

إب - الخليج 365

قتل وأصيب 352 شخص في محافظة إب "وسط البلاد" منذ مطلع يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وذكر تقرير أصدره الإعلام الأمني بمحافظة إب، والخاضع لسيطرة الحوثيين، أنه تم تسجيل 1722 جريمة خلال ستة أشهر منذ بداية العام 2020م.

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وتنوعت الجرائم المسجلة في التقرير بين جرائم قتل وشروع بالقتل وجرائم حرابة وجرائم سرقات ونهب ممتلكات وجرائم بيع وترويج مخدرات.

وبحسب التقرير فقد تم تسجيل 105 جريمة قتل عمد، و20 جريمة قتل غير عمد، و 227 جريمة شروع في القتل، و8 قضايا نهب ممتلكات، و 55 قضية سرقة منازل ، و 31 قضية سرقة محلات، و 41 جريمة سرقة سيارات و12 جريمة سرقة لدراجات نارية.

وتشهد محافظة إب فلتان أمني واسع زادت معه معدلات الجريمة والقتل اليومي، بالتزامن مع انتشار واسع للحوادث الجنائية والانتهاكات.