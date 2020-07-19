شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تطلق نيران أسلحتها على الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وأدى الى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف. يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت صباح اليوم الأحياء السكنية في مدينة حيس مما أدى إلى إصابة الطفل احمد علي عثمان البالغ من العمر 8سنوات بجروح بليغة.

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