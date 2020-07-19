(16) فائدة لـ «القهوة» منها الحماية من السرطان والشيخوخة وتساقط الشعر وتخفيف الوزن..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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اترك الشاي والقهوة وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر بي النشاط والحيوية

مقترحات من

2020/07/19 الساعة 12:05 مساءً (العين أونلاين)

أعلن كبير أطباء مستشفى موسكو رقم 71، ألكسندر مياسنيكوف، عن فوائد القهوة الطبيعية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المختلفة

ووفقا للطبيب، فإن هذا المشروب لا يسبب أي ضرر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد وجهاز القلب والأوعية الدموية.

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وتطرق إلى عدة فوائد للقهوة، منها الحماية من الإصابة بسرطان الثدي، ومن الشيخوخة ، ومنع تساقط الشعر. .

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر طبية في وقت سابق، العديد من الفوائد الأخرى للقهوة.

وبحسب المصادر فإن فوائد القهوة تتمثل في التالي :

خفض فرص الإصابة بمرض السكري

- محاربة الجذور الحرة .

- تحسين الذاكرة والإدراك

- مكافحة هشاشة العظام

- مكافحة وانهاء التجاعيد

- التخفيف من زيادة الوزن.

- القهوة التقليدية مليئة بالمبيدات الحشرية ..

- تحتوي القهوة على الكافيين، الذى يساعد النساء على التخلص من ملامح الإرهاق التي تظهر على الوجه.

-تقلل من حجم الأوعية الدموية، وبالتالي عدم ظهور العروق على البشرة.

- تحتوى القهوة على مضادات الأكسدة، التي تساعد على الحماية من أمراض الشيخوخة.

-تحفز إنتاج هرمون الأستروجين لدى النساء.

- التقليل من حدة الصداع النصفي الذى يصيب المرأة.

-تساعد على انخفاض احتمالية التعرض للاكتئاب والتوتر لدى النساء، خاصة أثناء فترة الدورة الشهرية.

-تحمي من تساقط الشعر وتحميه من الجفاف.

- تساعد النساء على الحماية من الإصابة بسرطان الثدي.

