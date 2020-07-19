شكرا لقرائتكم خبر عن فنان شهير يتزوج بـ‘‘رئيس وزراء’’ هذه الدولة!!.. شاهد من يكونان؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنويه: قبل قراءة تفاصيل الخبر، تجدر الإشارة إلى أن المناصب في اللغة العربية، مذكرة وليست مؤنثة، حتى وإن كان من تقلدها أنثى،، فيقال رئيس وزراء ورئيس جمهورية للمذكر والمؤنث.. وانتقالا إلى الخبر، فقد تزوجت رئيس وزراء الدنمارك، فريدريكسن من الفنان والمخرج السينمائي والمصور بو تينبيرغ (55 عاماً)، الذي تعرفت عليه في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.

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وأتمت رئيس الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها، الأربعاء، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية.

وتزوجت فريدريكسن في كنيسة صغيرة في جزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة، بحسب ما ذكر موقع "ShutterstockNow".

​ووفقاً للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيراً؛ حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.

وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاماً، الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكناً بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات "كورونا"، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).