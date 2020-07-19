للراغبين في الإنجاب .. هذا هو الوقت الأنسب لنشاط الجسم

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن علماء من جامعة زيوريخ السويسرية أن أفضل نوعية من الحيوانات المنوية تنتج في الصباح الباكر وتبلغ حدها الأقصى في فصل الربيع.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد تحليلهم بيانات أكثر من 7068 ألف رجل، جميعهم من مرضى مستشفى الجامعة، أخذت منهم أكثر من 12 ألف عينة سائل منوي في الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2015. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد الباحثون أن تركيز الحيوانات المنوية يكون بأعلى درجاته قبل الساعة السابعة والنصف صباحا، وأن عدد الحيوانات المنوية الطبيعية (السليمة) فيه أكبر بكثير مما ينتجه جسم الإنسان الطبيعي في ساعات اليوم الأخرى.

ووجد العالم، مين هي، وزملاؤه أن نوع السائل المنوي وتركيزه يتأثران أيضا بفصول السنة، ويبلغ الحد الأقصى في الربيع والأدنى في الصيف.

وأظهرت بيانات العلماء أيضا أن حركة الحيوانات المنوية الطبيعية لا تتأثر بساعات اليوم ولا بفصول السنة، لكن الذين يتأثرون بذلك هم الرجال الذين يعانون من خلل في سائلهم المنوي، حيث تبين أن الوقت الأمثل لحركة ونشاط سائلهم المنوي يمتد من الساعة 8:30 حتى الساعة الـ 10:00 صباحا.