شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: العثور على "مفقودة نجران" بعد اختفائها 4 ايام.. شاهد من تكون(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جمعية خاصة معنية بالبحث عن المفقودين والتائهين فيآ السعوديةآ بعد ظهر اليوم السبت، إن فريقها أوقف البحث عن شابة سعودية عشرينية بعد وصولها لأهلها سالمة في أعقاب عمليات بحث مضنية شارك فيها عدد كبير من المتطوعين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" رجل الأمن السعودي الذي نهب المملكة أكثر من 11 مليار دولار وفر هاربا.. ما قصته وما المنصب الخطير الذي كان يشغله؟ رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات إليك هذه الطرق للتمييز بين العسل المغشوش والأصلي للراغبين في الإنجاب .. هذا هو الوقت الأنسب لنشاط الجسم ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك ذهبوا لزيارة والدتهم بعد 4 أيام من الدفن.. فوجدوا قبرها مفتوحًا وليست في المكان الذي دفنوها فيه! خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام هل تعاني من إنخفاض هرمون الذكورة..؟ اليك كل ما تريد معرفته عن هذة المشكلة والطرق السهلة لعلاجها ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد هل تذكرون ‘‘الفنانة الشهيرة’’ التي التهمتها امواج البحر قبل أيام مع طفلها اثناء رحلتها البحرية؟؟.. شاهدوا كيف تم العثور على جثتها وكيف اختارت انقاذ ابنها فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) وأخيرًا.. السيسي يطيح بالمقاول والممثل ‘‘محمد علي’’ وهكذا كان مصير الأخير؟ كأنها فتاة في غاية الجمال .. سمكة بوجه إنسان تفاجئ صيادًا إلى داخل الشبكة (صورة) اول تعليق إماراتي بعد ان كشفت السعودية عن الدولة التى ساعدت إيران لإحتلال الجٌزر الإماراتية..شاهد ماذا قال الوزير الاماراتي أنور قرقاش ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! وافد في السعودية يمارس الفعل المشين مع الفتيات أمام كاميرا المراقبة .. وعند مراجعة المشاهد السابقة كانت الصدمة ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد عروسة تنتحر بجرعةً قاتلة من الخلّ بسبب ما طلبه عريسها..لن تصدق ماذا طلب العريس وجعل العروسة تفضل الانتحار على تلبية طلبه «جباري» يرعى اتفاق بين الحوثيين وفصائل الشرعية المناهضة لتدخلات التحالف ووقف الزحف على مأرب (اتفاق تاريخي) سعودي يضبط شقيقته مع شخص غريب..وعندما تدخلت إحدى الفتيات حدث مالم يكن في الحسبان وانقلبت الامور رأسا على عقب (فيديو صادم ) الشيخ حميد الاحمر يختطف خطيبة جمال خاشقجي بتركيا شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) تحرك أمريكي عاجل لإنقاذ الأمير السعودي المعزول "محمد بن نايف" وإخراجه من السجن وهذا ماحدث اليوم السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. استخرجها الأطباء “حية”.. فتاة تتفاجأ بكائن غريب في حلقها بعد تناول هذه الوجبة الشهيرة (صورة) اليمن بن عزيز يتحدث عن معركة الشرعية مع الحوثي .. ماذا قال الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الحوثيون يصادرون منازل واملاك الشيخ ياسر العواضي واشقاءه بصنعاء الجيش الليبي يفاجئ تركيا بنشر منظومة صواريخ إس 300 الروسية بولتون يكشف أسرارًا لأول مرة عن ترامب: يغار من رئيسي دولتين كبيرتين ولا يثق بمن حوله ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) علماء يكشفون عن أطعمة تساعد في الحماية من كورونا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا حريق يلتهم 7 سفن في ميناء بوشهر جنوب إيران الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ بولتون يكشف أسرارًا لأول مرة عن ترامب: يغار من رئيسي دولتين كبيرتين ولا يثق بمن حوله ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) علماء يكشفون عن أطعمة تساعد في الحماية من كورونا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا محمد رمضان برفقة ساكو يستعرض نفوذه بالأموال والموديلز و7 أطقم في كليب "تيك توك" (فيديو)‎‎ ورد للتو : الريال اليمني سيشهد أكبر عملية تحسن خلال الساعات القادمة.. ومصادر اقتصادية تكشف عن الأسباب شاهد.. سياسي مصري شهير يفجر مفاجأة غير متوقغة بشأن الأرض التي بني عليها سد النهضة! 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Advertisements ولم يكشف القائمون على حساب الجمعية، تفاصيل أكثر عن عملية العثور على الفتاة العشرينية فاطمة، لكن متطوعين آخرين في عمليات البحث عنها أكدوا وصولها لعائلتها. واختفت فاطمة آل سويدان، فجر يوم الأربعاء الماضي، في حايرة السلم التابعة لمنطقةآ نجران، قبل أن تطلب عائلتها البحث عنها لكونها تعاني من ”اعتلالات نفسية“ بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أفراد من عائلتها. ومنذ ذلك الحين، شاركت فرق بحث حكومية بجانب أخرى متطوعة، مع عدد كبير من السكان في البحث عن فاطمة وسط اهتمام لافت بمصيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وينهي العثور على فاطمة، عمليات البحث الواسعة التي تم توثيق جزء منها بالصور ومقاطع الفيديو، حيث يظهر المتطوعون يبحثون عنها في مناطق نائية مستعينين بكشافات ضوئية كبيرة لعدم توقف عمليات البحث ليلا.

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