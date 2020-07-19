شكرا لقرائتكم خبر عن إليك هذه الطرق للتمييز بين العسل المغشوش والأصلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجهل معظم الأشخاص كيفية تمييز العسل الأصلي، وذلك لسهولة الغش في صنعه وخاصة العسل التجاري، إذ يتم مزجه مع محلول الجلوكوز وشراب الفركتوز للذرة والعديد من المكونات، ولأن الجميع يرغب في الاستفادة من مزايا العسل الصحية، إليك هذه الإختبارات ليتم التفريق بين العسل الأصلي والمغشوش من خلال عدة اختبارات أوردها موقع سطور:

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات

”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد

فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة)

ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة )

السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟

ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

Advertisements

فحصه عبر الإشعال

القليل من الأشخاص الذين يعلمون هذه المعلومة بأن العسل النقي قابل للاشتعال، حيث إن هذا الاختبار يتم من خلال وضع العسل على عود الكبريت جاف وجديد وبعدها يتم حكها بعلبة الكبريت، وفي حال تم إشعال عود الثقاب يعد هذا العسل نقي ولكن في حال لم يشتعل فيعد هذا العسل مغشوش ويحتوي على بعض الرطوبة، ولكن يجب الحذر عند أداء هذا النوع من الاختبار والحفاظ على السلامة وهي من الطرق التي يتم معرفة فيها الفرق بين العسل الأصلي والمغشوش.

فحص الإبهام

إن هذا الاختبار يتم من خلال وضع كمية قليلة من العسل على الإبهام والتأكد في حال تم انسكابه أو انتشاره مثل باقي انواع السوائل، في حال أن العسل انسكب يدل ذلك على أنه غير نقي وذلك لأن العسل النقي يعد ثقيل بينما العسل غير النقي يعد مائع وسائل حيث إن العسل النقي يبقى ملتصق على السطح الذي يسكب عليه، وقد يكون طعم العسل غير النقي مشابه له وذلك لوجود السكر المضاف إليه.

فحصه عبر الماء الدافئة

ويتم هذا الاختبار من خلال إضافة معلقة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ وتحريكه بشكل بطيء أو أن يترك كما هو، حيث إن في حال كان العسل ممزوج بأنواع مختلفة من شراب السكر سوف يذوب داخل الماء الدافيء بينما العسل النقي سوف يلتصق مع بعضه ليكون تكتلات صلبة أو تبقى عالقة على المعلقة، حيث إنه يتم بيع العسل النقي والذي يعد مغشوش على شكل كريم أو قرص شمعي من العسل الصلب واللذان يعدان كلاهما من الصعب إذابتهم سواء إن كان نقي او مغشوش وهي من الطرق لمعرفة فيها الفرق بين العسل الأصلي والمغشوش