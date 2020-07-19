شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا تغسلها قبل الأكل أبدًا وإلا ستصيبك بالتسمم الغذائي.. بعضها سيصدمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسعى الكثير من الأمهات، إلى غسل الأطعمة كافة قبل طهيها أو تقديمها على مائدة الطعام للحفاظ على صحة أسرتها، إلا أنه علمياً ثبت أن بعض الأطعمة لا تحتاج مطلقاً للغسل، إذ أن غسلها بالماء يعمل على تفاقم أضرارها

و على الرغم من أهمية تنظيف وتطهير الأطعمة من البكتيريا، لكن بعض أنواع الطعام لا يجب غسلها قبل طهيها لأن هذا يسبب زيادة البكتيريا وتغير مذاقها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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البيض:

كثير من الأشخاص يقومون بشطف قشرة البيض بالماء قبل كسرها أو سلقها، وذلك للتأكد من عدم وجود أوساخ أو جراثيم تتسرب إلى داخلها أثناء الطهي.

لكن الحقيقة أن غسل البيض من الأمور غير المستحبة، حيث أن قشرة البيض مسامية، وبالتالي يقوم الماء بدفع البكتيريا إلى داخل البيضة، ووفقاً لموقع “برايت سايد”، لا يجب غسل البيض، قبل وضعه في الثلاجة أو طهيه، والسبب يعود إلى أنه غالباً ما يوضع على البيض مادة تمنع انتشار البكتيريا وبغسلها فإنك تزيلها وبالتالي تخلق مجالاً أوسع لتكاثر البكتيريا الضارة.

الدجاج :

لا يدرك معظمنا الخطر الأكبر الذي نرتكبه، بغسل الدجاج، لعلها الخطيئة الصحية الأكبر على الإطلاق، إذ أن غسل الدجاج يجعل البكتيريا المتواجدة عليه لاسيما السالمونيللا تنتشر في كافة أرجاء المطبخ وعلى الأواني، لذا يفضل طهيه مباشرة، فالنار المرتفعة كفيلة بقتل أي نوع من بكتيريا الطعام، وبحسب بعض الاختصاصيين يفضل غلي الدجاج.

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اللحوم:

وتأتي في قائمة الأخطاء الشائعة أيضاً غسل اللحوم، لا يجب إطلاقا غسلها من أي نوع كانت، لأن بغسلها كذلك، تساهم في نشر البكتيريا في حوض المجلى والأواني المحيطة بها ،كما أن غسل اللحوم بالماء سيفقدها مذاقها، ولن يخصلها من كافة أنواع البكتيريا المنتشرة بها، فهناك أنواع لن يتم القضاء عليها إلا عن طريق تعريضها للحرارة المرتفعة.

المعكرونة:

كما يلجأ البعض إلى غسل المعكرونه، وهو أمر غير محبذ على الإطلاق بحسب أهل الاختصاص، لأنه يفقد تلك المعجنات المادة التي تساعدها لاحقاً على امتصاص “المرق”،لا تحتاج المكرونة إلى غسلها قبل الطهي، بل يؤدي الماء إلى إزالة طبقة النشا التي تساعد في امتصاص الصلصة بشكل أفضل.

ولذلك ينصح بغلي الماء، ثم وضع المكرونة فيه.

والحالة الوحيدة التي يمكنك أن تغسل فيها المكرونة هو استخدامها في الصلصة أو القيام بتحميرها في مقلاة لطهيها بطريقة مختلفة.

ويمكن فقط لعشاق هذا الطبق غسله بعد غليها في حال كان الهدف منها تحضير السلطة.

عيش الغراب:

لا يجب نقع عيش الغراب طويلاً في الماء، على الرغم من أنها تحتوي على كمية عالية نسبية من “التراب”، كما لا يحبذ تركه لفترة طويلة تحت الماء، إنما يفضل غسله سريعاً بالماء ومن ثم تنشيفه بمحارم جافة، لأن هذا النوع من الخضار يفسد سريعاً ويخسر “مرونته” ،وإن تعريض عيش الغراب أو الفطر إلى الماء فترة طويلة سوف يؤدي لإفساده وتغير مذاقه وفقدانه لمرونته، فإن قمت بغسله، فليكن هذا سريعاً وقبل الإستخدام مباشرةً.

ويجب القيام بتجفيفه بمنشفة ورقية جيداً بعد غسله

الخضروات المجمدة:

تكون الخضروات المجمدة جاهزة للطهي مباشرة، ولذلك يجب إخراجها من الفريزر إلى أواني الطهي مباشرةً وعدم إذابة الثلج من حولها عن طريق الماء.

ولا يقتصر هذا على الخضروات المجمدة فحسب، بل أي معلبات تحتوي على مواد غذائية جاهزة للإستخدام دون غسل.