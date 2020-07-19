شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجريمة التي هزت العاصمة صنعاء أقدم عليها رجل أعمال وقتل إثنين من إخوانه ( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل أعمال على قتل إثنين من إخوانه مساء أمس السبت بالعاصمة صنعاء

ونشر مرتكب الجريمة عبر حائط صفحته في الفيسبوك المدعو "محمد محمد الكهالي" صور إخوته "فائز، وكهلان"، بعد أن أقدم على قتلهم بطريقة بشعة والقاء بجثتيمها أمام منزله الواقع في حي 45 بشارع تعز في العاصمة صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال الجاني في المنشور أنه نفذ حكم الإعدام مناديا شخص يدعى "عبد الفتاح"، قائلا "ابشر بعزك ما حد مولاي غيرك"، وتحدث معلقون على حسابه أنه يعاني من حالة نفسية.



وقال شهود عيان "ان اخوانه القتلى هم أصغر منه سناً ، وذهبوا إليه للتطمين على حالته الصحية بعد رؤيتهم منشوراته على الفيسبوك مساء امس الجمعة" ، حيث كانت تحمل منشورات الجاني أشياء تدل بأنه ليس بصحة عقلية جيده ، حيث أدعى في منشوراته النبوءة بأنه يوسف عليه السلام وأمين على خزائن مصر .



ومازال الجاني متحصن في منزله حتى لحظة كتابة الخبر ويرفض تسليم نفسه للجهات الأمنية التي تحاصر المنزل حتى كتابة هذا الخبر .