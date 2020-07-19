شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يقيمون في السعودية : احذرو من حيازة هذا المبلغ من المال لانه يؤدي للسجن والترحيل والمصادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مبالغ تؤدي للجريمة .. السعودية تحذر الوافدين من حيازة هذا المبلغ حيث , تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف , ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعونا علي موقعنا المختصر من خلال هذا السياق . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements نبهت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى. حذرت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" جاء فيها: "أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". يعلن أن المحاكم كانت تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها، وفقا لصحيفة "المال" السعودية.

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