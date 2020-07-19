شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن رسمياً وفاة قائد قوات التحالف في مأرب (تفاصيل + وثائق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي شهائد تكريمه قالوا إنها لقائد قوات التحالف العربي في مأرب اللواء/عبدالحميد المزيني الذي تم تكريمه اليوم في السعودية دون حضوره حفل التكريم .

وقال الناشطون في سلسلة تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي ” في السعودية تم تكريم اللواء/عبدالحميد المزيني قائد قوات التحالف السابق في مارب وعلى غير العادة تم تداول صور لشهادات تقدير والاوسمة الممنوحة دون ان نرى المزيني يرتديها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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السعودية تعلن رسمياً وفاة قائد قوات

واكدوا أن “عدم تكريم ” المزيني ” في مارب عند مغادرته وتكريمه اليوم بالسعودية دون حضوره يؤكد شكوك ان الاخير قد اصيب بمكروه يصل لحد مفارقته الحياة في مارب إثر قصف حوثي على معسكر تداوين الاستراتيجي.