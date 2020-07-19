شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تكشف حقائق خطيرة حول تفجير إيران الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور الأقمار الصناعية معلومات خطيرة حول إنفجار منطقة غرمدرة غرب طهران الذي وقع يوم الجمعة الماضية .

وأكدت أن الإنفجار استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري وفقاً لـ " الحدث " .

كما أظهرت الصور التي تم التقاطها عبر شركة " بلانيت لابز " بعد 5 أيام من الإنفجار ، حدوث حرائق في 22 ألف متر مربع في غرمدرة .

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ووفقاً وسائل إعلام فارسية فقد تم وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة استنفار ، وتأثرات مدن عدة حول موقع الإنفجار بإنقطاع الكهرباء .

وترجح بعض وسائل الإعلام أن الإنفجار استهدف مستودعات صواريخ للحرس الثوري ، فيما قال إيرانيون ان الإنفجار استهدف معسكر " الحسن المجتبى " التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري .

وشهدت إيران مؤخراً عدة انفجارات وحوادث غامضمة ، كما شهدت اليوم الأحد انفجار في معمل كهرباء بأصفهان .