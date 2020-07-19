شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: انفجار هائل في معمل كهرباء وسط أصفهان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلع انفجار هائل في معمل كهرباء وسط أصفهان بإيران اليوم الأحد .
وأكدت مصادر أن الإنفجار لم يسفر عن إصابات ، وفقاً للعربية ، فيما لم يتبين حجم الخسائر وسبب الإنفجار .
وشهدت إيران مؤخراً أكثر من انفجار في معامل نووية وأعلنت جماعة معرضة إيرانية تبنيها حادث شيراز فيما تواجه الحكومة انتقادات كبيرة بسبب عدم التأمين الكافي وتعريض حياة المواطنين للخطر .
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