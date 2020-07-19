شكرا لمتابعة خبر عن عــــاجل : بيان هام وخطير صادر عن جزيرة سقطرى قبل قليل ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب الصحة بمحافظة سقطرى جنوب اليمن إخلاء مسؤوليته عن أي تفشي لكورونا في الجزيرة بسبب فتح المطار والميناء دون أي احترازات.

وتفصيلا فقد حذر مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد، المجلس الانتقالي الجنوب، من فتح منافذ الأرخبيل على مصارعيها في ظل جائحة كورونا.

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وقال المكتب -في بيان له- إن الانتقالي فتح منافذ سقطرى ( المطار والميناء) على مصراعيه دون القيام بأي إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وحمل البيان المجلس الانتقالي، مسؤولية أي انتشار متوقع لفيروس كورونا في الأرخبيل، لعدم العمل بإجراءات الحماية.

ولفت إلى أن المحافظة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، بعد أن تم العمل بوقت سابق ( من قبل المكتب والسلطات الشرعية) على الحد من فتح المنافذ".

وشدد البيان على توفير حجر صحي مهيأ للسكن في حال تم استقدام وافدين إلى المحافظة.