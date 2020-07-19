شكرا لمتابعة خبر عن عبد الملك الحوثي يتلقى ضربة مباشرة وموجعة من جبهة قانية"تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن تلقي لجماعة الحوثي ضربة قاصمة بعد مصرع قيادي حوثي مقرب من عبد الملك الحوثي في جبهة قانية - العبدية بمحافظة البيضاء وسط اليمن .

وقالت المصادر اليوم الأحد ان القيادي الحوثي ‎محمد سليمان سعيد علي الحمران والذي يحمل رتبة عميد لقي مصرعه مع العشرات من جماعة الحوثي في ‎جبهة ‎قانيه_العبديه بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة البيصاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

Advertisements

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر أن مقتل العميد الحمران يأتي بعد شهر فقط من مقتل اللواء محمد عبد الكريم الحمران الذي كان يشغل قائد القوات الخاصة في صفوف الحوثيين وتربطهم بأسرة الحوثي علاقة مصاهرة .

وكانت أسرة الحمران قد رفضت تأخير إعلان مقتل الحمران حتى لا تنهار الجبهة الداخلية بعد طلبها إقامة مراسم دفن تليق بالحمران .

هذا ويتم دفن أبناء القبائل في الصحراء في مقابر جماعية في جنحة الليل وترك البقية في العراء خوفا من إنهيار الجبهة الداخلية بعد امتناع العديد من الحوثيين من التحرك للجبهات خوفا من الموت .