شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : رئيس الوزراء اليمني يصل القاهرة وهذا من استقبله في المطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قبل قليل إلى مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له. ‎

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المصرية .

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وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ب "تويتر" قبل قليل :وصل الى جمهورية مصر العربية الوفد الحكومي برئاسة دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، في اطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واضاف، نثمن مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في اسناد اليمن في معركة استعادة الدولة واسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم من ايران وما قدمته من تسهيلات ورعاية واهتمام بالجالية اليمنية، والتي هي امتداد لمواقف مصر التاريخية في دعم اليمن واليمنيين في كل المراحل والمنعطفات.