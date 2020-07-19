شكرا لمتابعة خبر عن القبض على رجل الاعمال بصنعاء قاتل شقيقيه بتوجيهات من مولاه "عبدالفتاح" التفاصيل كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، اليوم الاحد، القبض على مالك محل صرافة أقدم على قتل شقيقيه بالرصاص ورمي جثتيهما امام منزله.

وقال مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أن مالك محل "الكهالي للصرافة" محمد محمد الكهالي أقدم على قتل شقيقيه فايز وكهلان الساعة الخامسة بعد عصر يوم أمس السبت، اثناء ذهابهما إلى منزل الأول للاطمئنان على صحته بعد قيامه بنشر منشورات في صفحته على "فيسبوك" تدل على "اعتلال نفسي".

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وأشار المصدر إلى أن محمد الكهالي وبعد ارتكابه جريمة قتل شقيقيه داخل منزله في جولة 45 تقاطع شارع خولان، قام بنشر صورتيهما عبر حسابه في "فيسبوك" زاعماً أنه ينفذ توجيهات مولاه "عبدالفتاح".

وأوضح المصدر أن أجهزة الامن حضرت إلى مكان الجريمة وقامت بفرض طوق أمني على منزل الجاني وقامت باطلاق الأعيرة النارية قبل ان يقوم بتسليم نفسه ونقله إلى قسم شرطة "العمري".

وقامت إدارة "فيسبوك" بحذف صورة القتيلين من حساب الجاني لمخالفتهما "معايير النشر".

وقال توفيق الكهالي، ابن عم الجاني، في صفحته على "فيسبوك" إن "الجاني سلم نفسه وتم إلقاء القبض عليه في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت العاصمة صنعاء".

وتعليقاً على الانباء التي تحدثت عن أن الجاني يعاني من "اعتلال نفسي"، قال توفيق الكهالي: "حزننا أصبح أثقل من قبل بسبب اشاعاتكم واخباركم الكاذبة خفو علينا فلنا شهداء لم تدفن".

من جانبه قال ابن شقيقة الجاني، محمد خالد الكهالي، إن حسابه خاله على "فيسبوك" تعرض للاختراق من قبل من وصفهم بـ"ضعاف النفوس" ويقومون بإنزال منشورات باسمه، معرباً عن أمله في عدم الرد على أي منشور.

وقال محمد خالد الكهالي: "السلام عليكم يارجال اشتي اوضح لكم ان حساب خالي محمد محمد الكهالي تم اختراقه من قبل ضعاف النفوس وهم ذي نزلو منشورات بسمه فنرجو عدم الرد على اي منشور وسلامتكم".

و كان آخر منشور للجاني محمد الكهالي، الساعة 4:35 بعد عصر يوم أمس السبت، بتوقيت العاصمة صنعاء أورد فيه مقتطفعاً من أحد الزوامل الحوثية.

وكتب الجاني في منشور في تمام الساعة 11:56 صباح يوم أمس يقول: "جئتكم معي هدى من ربي من اتبعه لايظل ولايشقى ومن اهتدى به نجا ومن ظل عنه غوى.. قران الهدى الى صراط رب العرش العظيم".

وفي منشور في الساعة 9:35 صباح يوم أمس بتوقيت صنعاء، قال فيه: "ياشباب أحلف لكم بالله الواحد الاحد انهم قد بنو قصور من ذهب وعرضوها عليّ وحور حسان فلما رفضتهم قالو لي اني عمل سي. اسال الله ان ينصرني علا القوم الضالمين ففي جوفي ما يملأ الكون من غيض".

ولم تصدر الأجهزة الأمنية في صنعاء حتى اللحظة بياناً يوضح فيه ملابسات ارتكاب الجريمة.