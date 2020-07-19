شكرا لمتابعة خبر عن ضابط في جيش الإصلاح بتعز يرتكب عيباً أسود في حديقة مائية مغلقة خاصة للنساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحم الضابط في الكتيبة السادسة باللواء 22 ميكا التابع للإصلاح بتعز محمد الرامسي ومعه مرافقيه المسلحين حديقة مائية مخصصة للنساء والأطفال وتهجم على العاملات في الحديقة بطرقة همجية وغير أخلاقية.

وقال المصور التلفزيوني نائف الوافي" بنات بلباس البيت داخل غرفة السينماء وأحد المسلحين يريد فتح الباب عليهن بالقوة والدخول واحدى العاملات في الحديقة المائية تمنع ذلك المسلح من الدخول "

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

Advertisements

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف الوافي على صفحته في فيس بوك " قبل كل ما حدث كنت أنا والزميل طه صالح ورأينا تهجم أحد المسلحين كلاميا على إحدى العاملات في الحديقة الكائنة في منطقة المجلية أسفل جبل صبر وتخويف الأطفال والنساء المتواجدين في الحديقة وفتح أمان السلاح وتهديد من يعارض ".

وقال الوافي "كل ذلك من أجل أن يحصل محمد الرامسي ومرافقيه على مصروف أو سيقومون بإغلاق الحديقة بقوة السلاح وكل ذلك يحدث والأطفال يسبحون ويلعبون داخل الحديقة المائية". وضاف الوافي " بعد كل ما حدث إنتقل المسلحين إلى منتزة مجاور قيد الانشاء وممارسة نفس البلطجة من أجل المصروف وبقوة السلاح ".