شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات حكومية بصرف المستحقات المالية للمعلمين اليمنيين للفترة من سنة 2014 _ 2017م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الطوائ، د.سالم أحمد الخنبشي، بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لمعلمي وموظفي التربية والتعليم، للفترة من 2014 حتى 2017.

جاء ذلك في مذكرة وجهها نائب رئيس الوزراء الخنبشي إلى كل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية.

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وأوضح الدكتور الخنبشي، في مذكرته، أن التوجيه بعملية صرف العلاوات وطبيعة العمل والتسويات جاء بناء على مذكرة من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بهذا الخصوص.

وشدد نائب رئيس الوزراء على وزارة المالية بضرورة الإسراع في عملية الصرف ليتم استقبال العام الدراسي الجديد دون إرباك أو عرقلة، وفقا لما جاء في المذكرة.

وتوقع جمال مسعود رئيس الدائرة الاعلامية للنقابة العامة للمعلمين والتربويين في المحافظات اليمنية جنوب اليمن ان يشهد التعليم في الجنوب وفي العاصمة المؤقتة عدن بالذات عاما دراسيا جديدا مستقرا بعد الانتهاء من ازمة اضراب المعلمين المستمرة من العام السابق والتي توقع ان تزول مع مطلع العام الدراسي القادم بعد ان يحصل المعلمين على حقوقهم ويتحسن مستواهم المعيشي نوعا ما.

تجدر الإشارة إلى رئاسة الوزراء وجهت في 17/2/2020 مذكرة لوزيري الخدمة المدنية والمالية بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لموظفي التربية والتعليم، إلا أنه وبسبب أزمة جائحة كورونا وتداعياتها تم تأجيل عملية الصرف.