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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 04:51 مساءً - زوجة ‘‘صالح كامل’’ الفنانة صفاء أبوالسعود تفاجئ الجميع وتكشف "السبب الحقيقي" لوفاة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوي.. شاهدوا(فيديو صادم)
كشفت الفنانة المصرية المعتزلة صفاء أبو السعود، عن طريقة انتقال فيروس كورونا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مشيرة إلى انها التقطت العدوى خلال تقديمها واجب العزاء في زوج أبو السعود الشيخ صالح كامل.
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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على mbc ، قالت الفنانة المعتزلة: "كانت دايما تسأل عليا في البيت، فنانة جدعة، وكمان ابنتها أميرة طالعة جميلة زيها، ربنا يحفظها ويحميها، ربنا يرحم صالح كامل، ويرحم الفنانة رجاء الجداوي".
وأضافت : " مش قادرة أصدق أن الوقت قليل بينها وبينه، رجاء الجداوي هتفضل في قلبنا على طول، هتفضل فنانة عظيمة محفورة جوانا، فنانة جدعة وتساعد جميع الناس، مكنتش بتشوف حد محتاج أي حاجة إلا وتساعده على طول دون تفكير".
وكانت الفنانة صفاء قد أقامت عزاء لزوجها الراحل في مصر، تواجد فيه عدد كبير من المشاهير والنجوم لمواساتها، من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا بعد يومين من تقديم واجب العزاء.
وكانت حرارة الفنانة الراحلة قد ارتفعت بشكل كبير ونقلتها ابنتها أميرة للمستشفى، وهناك تم عمل الفحص الخاص بفيروس كورونا والذي جاءت نتيجته إيجابية.
وأدخلت الفنانة الراحلة إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية حيث بقيت هناك ما يقارب الـ 43 يومًا حتى فارقت الحياة الأحد قبل الماضي.
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