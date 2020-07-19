شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يباغت أبناء المحافظات المحررة بشرط ضروري حتى يسمح لهم بالسفر الى الخارج وبدونه لن يسمح لهم بالمغادرة..تعرف على الشرط وكيف يمكن تحقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - التحالف يباغت أبناء المحافظات المحررة بشرط ضروري حتى يسمح لهم بالسفر الى الخارج وبدونه لن يسمح لهم بالمغادرة..تعرف على الشرط وكيف يمكن تحقيقه

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يباغت أبناء المحافظات المحررة بشرط ضروري حتى يسمح لهم بالسفر الى الخارج وبدونه لن يسمح لهم بالمغادرة..تعرف على الشرط وكيف يمكن تحقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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