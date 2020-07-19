ضاحي خلفان: إذا قامت حضرموت تقوم آسيا بكلها احتراما لشعبها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال نائب قائد شرطة دبي ‏ضاحي خلفان، إن قيام حضرموت تقيم قارة آسيا بكلها، في تعليقه على مليونية المكلا التي دعت لها الإدارة الذاتية الجنوبية التابع للإنتقالي الجنوبي.

Advertisements وقال خلفان في تغريدة على حسابه بتويتر :"إذا قامت حضرموت قامت قارة ٱسيا كلها تقديرا واحتراما لهذا الشعب". وقال خلفان في تغريدة أخرى "عندما يكون ‏كلام الأرض يسمعه السماء وينطق من يقل في فيه ماء . ألا قولوا الحقيقة واعلنوها....مكلاكم بها كشف الغطاء

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