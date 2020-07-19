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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 01:50 مساءً - عاجل.. الفلكية الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تتوقع انقلاب في هذه الدولة العربية خلال أيام.. فيديو

فاجأت الفلكية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، في جديد توقعاتها الشعب التونسي عن أحداث ستشهدها البلاد خلال الأيام القادمة. 95314935 وقالت عبداللطيف عبر برنامج “أنا هيك” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد” بأن تونس ستشهد محاولة انقلاب على الحكم وتظاهرات حاشدة في الشارع التونسي وثورة تؤدي الى تغيير في الحكومة والثورة تنتصر للمرة الثانية". Advertisements وأضافت: "وتونس ستصبح مدينة سياحية كما قلت سابقا خضراء والى الافضل". وكانت عبد اللطيف، قالت في وقت سابق، عن تونس بإنها ستصبح كدبي، وستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا. 95314935 95314935

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