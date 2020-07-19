شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الممثلة السورية "دانا جبر" التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ..شاهدو صورها الفاضحة التي نشرتها اليوم ..اظهرت مناطقها الحساسة بطريقة مثيرة وصادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة السورية دانا جبر متابعيها بإطلالة جديدة لها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيها وهي تقف بشكل جانبي مرتدية فتسان أخضر شفاف متعمدة استعراض مؤخرتها وصدرها. وأحدثت هذه الصورة موجة من الجدل بحيث أعجب بعض المتابعين بإطلالتها ورأوا أنها تبرز جمال قوامها فيما وجه إليها بعضهم الآخر انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود. وتساءلوا أيضا عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة غير المألوفة في المجتمع الشرقي والعربي. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الممثلة السورية "دانا جبر" التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ..شاهدو صورها الفاضحة التي نشرتها اليوم ..اظهرت مناطقها الحساسة بطريقة مثيرة وصادمة • انفرط عقد الانفتاح في السعودية .. فتيات يرقمن الشباب في الشارع وعدسة محترفة تلتقط فيديو للفضيحة .. إحداهن فتحت عبايتها والتصقت فوق جسد عشيقها .. شاهد • نجمة "باب الحارة" تتجاوز كل الخطوط و تباعد بين فخذيها لتظهر منطقتها الحساسة .. شاهد (صورة فاضحة) • السعودية : تصوير شاب وفتاة وهم يمارسون الجنس في السيارة ..شاهد الفيديو Advertisements • اربع معلمات سعوديات فاتنات الجمال يتزوجن سائقهم الخاص في ليلة واحدة ويخصصون له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد • قناة MBC تنشر فيديو صادم لأجمل فتاة شاركت في برنامج "ذا فويس" .. ظهرت كأنها حورية في الجنة ..والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد • تسريب صور فاضحة للأميرة هيا بنت الحسين وهي بين احضان هذا الشاب بوضعيات صادمة ..ومحمد بن راشد يجن جنونة ..شاهد • حفلة جنسية مختلطة بالسعودية .. شباب وفتيات في عمر الزهور يمارسون الحب بشكل جماعي ..رقص مثير ولمس المؤخرات واحضان ساخنة ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

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