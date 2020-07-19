صحة وادي حضرموت تتسلم ادوية و 200 اسطوانة أوكسجين مع مستلزماتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء ،اليوم ،مائتي اسطوانة أوكسجين مع مستلزماتها مناصفة من مؤسستي النقيب للتنمية الخيرية ومؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية إضافة الى مجموعة أدوية قدمتها مؤسسة النقيب.



وثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري ،تضافر جهود منظمات المجتمع المدني لخلق مزيد من التكامل لمساندة مكتب صحة وادي حضرموت والصحراء لمواجهة وباء كورونا من خلال تقديم المساعدات الطبية لتلبية احتياجات المرافق الصحية.

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