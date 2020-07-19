أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 19 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

المقاومة الجنوبية تصد هجوما حوثيا في الحشا بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/490934/ قيادي حوثي يعدم شقيقيه رميا بالرصاص وسط صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/490935/ مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490936/ Advertisements مقتل قياديين حوثيين وأسر ثالث خلال مواجهات في الجوف ومأرب https://www.elyamnelaraby.com/490937/ قوات الجيش في البيضاء تأسر قياديا حوثيا مع أفراد مجموعته https://www.elyamnelaraby.com/490938/ مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بنهم https://www.elyamnelaraby.com/490942/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ناطع والسوادية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/490957/

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