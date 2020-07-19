شكرا لبحثكم عن خبر نوفل : محاولة إصلاح و تشغيل التوربين الصيني و التوربين الروسي سيساعد في إستقرار الإمداد الكهربائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد نائب مدير عام محطة الحسوة الكهروحرارية المهندس/ نوفل علي مجمل أن هناك جهود جادة من اجل إستقرار التوليد و ذلك من خلال إصلاح و محاولات التشغيل التجريبي للتوربين الصيني بقدرة توليدية 35 ميجا و كذا التوربين الروسي بقدرة توليدية 25 ميجا ، مشيراً إن ذلك سيساعد كثيراً في الاستقرار النسبي لإمدادات الكهرباء مؤكداً إن هناك جهود مضاعفه و طيبة في الوقت نفسه تبذل من قبل العاملين في محطات التوليد والذين يعملون في ظل ظروف طارئة و مناخ شديد الحرارة و أحمال بلغت الذروة في صيف هذا العام .

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هذا و تعاني العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بلغت ذروتها خلال هذه الايام والتي تصل فيها ساعات الانقطاع إلى 16 ساعة يوميا، تزامنا مع حراراة الصيف التي تصل الى 40 درجة مئوية .