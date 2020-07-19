شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. "الصباح " يجري عملية جراحية وهذا وضعه الصحي الأن! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت أكد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح وان وضعه الصحي مطمئن .
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد دخل المستشفى أمس السبت ، وصدر أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لممارسة اختصاصات سمو أمير الكويت .
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