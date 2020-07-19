شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون تقهر خصومها وتظهر بـ«الملابس الداخلية» فقط.. صور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 10:50 صباحاً - رهف القنون تقهر خصومها وتظهر بـ«الملابس الداخلية» فقط.. صور

عادت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء في كندا، لإثارة الجدل بعد أيام من إعلان إنجاب طفلها الأول من شاب لم تعلن إلا مؤخرًا أنها تزوجت منه، بعد تداول صور جريئة لها معه بملابس البحر “البكيني”.

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وظهرت رهف في بعض الصور وهي ترتدي ملابس بحر صحبة شاب من ذوي البشرة السوداء، أعلنت لاحقا أنه زوجها، وفي صور أخرى خلال فترة حملها، حيث بدت في أشهر متقدمة من الحمل وبطنها كبيرة.

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وأثارت رهف خلال الأيام القليلة الماضية ضجة على “تويتر” خاصة في السعودية، بعد أن أعلنت خبر زواجها وإنجابها، بشكل مفاجئ، وهو ما عرضها لموجة هجوم وانتقاد عنيفة.

ونشرت على صفحتها الشخصية عبر تطبيق “إنستجرام” صورة لها صحبة زوجها ورضيعها، معلقة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما”.

وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.

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