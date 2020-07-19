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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 10:50 صباحاً - شاهد كيف عاقب الله الفنان رامز جلال وزوجته وماحدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC (فيديو مؤلم)
نشرت قناة على منصة اليوتيوب تسمى كوكب المعرفة ، مقطع فيديو قالت فيه ان الفنان المصري رامز جلال تعرض لعقاب الهي شديد هو وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا على قناة MBC , حسب زعمها .
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القناة قالت ان رامز جلال تعرض لحادث سير هو وزوجته وادخلا على اثر ذلك احد المستشفيات ، مضيفة ان زوجة الفنان رامز تعرضت لكسر في احدى قدميها .
وحصل الفنان رامز جلال على شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب برنامج المقالب الذي يقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام على قناة MBC .
ويزعم المقطع المتداول ان ما حدث للفنان رامز جلال وزوجته كان بسبب برنامج المقالب ، ودعوات المتابعين .
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