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شاهد كيف عاقب الله الفنان رامز جلال وزوجته وماحدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC (فيديو مؤلم)

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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 10:50 صباحاً - شاهد كيف عاقب الله الفنان رامز جلال وزوجته وماحدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC (فيديو مؤلم)

نشرت قناة على منصة اليوتيوب تسمى كوكب المعرفة ، مقطع فيديو قالت فيه ان الفنان المصري رامز جلال تعرض لعقاب الهي شديد هو وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا على قناة MBC , حسب زعمها .

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القناة قالت ان رامز جلال تعرض لحادث سير هو وزوجته وادخلا على اثر ذلك احد المستشفيات ، مضيفة ان زوجة الفنان رامز تعرضت لكسر في احدى قدميها .

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وحصل الفنان رامز جلال على شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب برنامج المقالب الذي يقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام على قناة MBC .

 

ويزعم المقطع المتداول ان ما حدث للفنان رامز جلال وزوجته كان بسبب برنامج المقالب ، ودعوات المتابعين .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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