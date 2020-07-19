شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة "كرم" تتسبب بإنفصال النجمة صارخة الجمال "هاندا أرتشيل" عن "مراد" .. شاهد(فيديو صادم) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 10:50 صباحاً - قبلة "كرم" تتسبب بإنفصال النجمة صارخة الجمال "هاندا أرتشيل" عن "مراد" .. شاهد(فيديو صادم)

بينما كان النجمان التركيان هاندا أرتشيل ومراد دالكيتش يستعدان لإقامة حفل زفافهما هذا الصيف وتحديدا في الأسابيع الأولى من شهر تموز/يوليو الحالي، نقلت الصحافة التركية عن الثنائي انفصالهما.

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وقالت صحيفة "حريات " التركية في خبرٍ عنونته بـ "انتهاء الحب العظيم"، بأنَّ كلاً من هاندا ومراد اتخذا قراراً بالانفصال، بعد أن اتضح لهما أنهما لا يمكن لهما أن يكونا زوجين وأن تتعدى علاقتهما الصداقة لعدم قدرتهما على تجاوز بعض الأمور في حياتهما الخاصة، وأنهما اتفقا على أن يكونا صديقين فقط.

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كما أشارت الصحيفة التركية إلى أن النجمين اتخذا هذه الخطوة منذ 3 أسابيع، وأنهما أكدا للصحف دقة هذا الخبر.

يأتي ذلك الانفصال في ظل حديث التقارير الإخبارية الأسبوع الماضي عن شعور مراد بالغيرة الكبيرة تجاه تطور العلاقة بسرعة بين هاندا وكرم في كواليس مسلسل "أنت اطرق بابي"، خصوصاً بعد التناغم الكبير الذي أظهرته صورهما سوياً وكذلك غيرة مراد من قبلة كرم لهاندا في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، وهو الأمر الذي جعل مراد ينزعج بشكلٍ كبير.

وهذا الانفصال لم يكن الأول في علاقتهما، إذ سبق للطرفين اللذان يعيشان في المنزل ذاته منذ فترةٍ طويلة انفصالهما، وكان ذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017 ، أي بعد 10 أشهر من بدء علاقتهما، ليعودا مجدداً لبعضهما بعد فترة وجيزة من وفاة والدة أرتشيل في عام 2019.

يُذكر أن ثنائية كرم بورسين وهاندا أرتشيل تحقق جماهيريةً واسعة للتناغم الشديد بينهما، إذ كانا الثنائي الأكثر حديثاً خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى أن مسلسلهما "أنت اطرق بابي" يحقق نسب مشاهدةٍ عالية على كل القنوات الناقلة له، إذ تجاوزت مشاهدات الحلقة الثانية منه عبر "يوتيوب" 2.4 مليون مشاهدة خلال 24 ساعةٍ فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاةٍ تُدعى "ايدا يلديز" ترتبط جميع أحلامها بالتعليم لكنها ستقطع منحتها وتتواجه مع "سيركان بولوت"، وبعدها سيعرض عليها سيركان أن تمثل دور خطيبته ليعيد لها المنحة، لترفض عرضه في البداية لكرهها الشديد له ومن ثم تقبل بسبب ظروفها،وأثناء تمثيلهم سينسون ما جرى بينهم سابقاً ليعيشا علاقة عاطفية صعبة.

وكان كرم كان قد وجه لهاندا في بث مشتركٍ لهما سوياً، سؤالا حول من هو أكثر شريك عملت معه وتحبه، لتجيب الأخيرة بالقول: " أنت هو أكثر شريك أحبه".

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