شبوة: وفاة 3 مواطنين في احتراق ناقلة وقود بمديرية حبان

توفي ثلاثة مواطنين، في حريق شب في نقالة نفط بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن ناقلة نفط قادمة من عدن، انقلبت مساء السبت، في منطقة العرم بمديرية حبان، ماأدى إلى اشتعالها ووفاة سائفها و2 آخرين كانوا معه.



وتعود الناقلة لأحد تجار المشتقات النفطية في محافظة شبوة.





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