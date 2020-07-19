شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على مصير رجل الاعمال قاتل شقيقيه و ومدعي النبوة في العاصمة صنعاء! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم رجل الأعمال محمد محمد الكهالي، مدير مؤسسة الكهالي للصرافة في العاصمة صنعاء على قتل شقيقه ونشر صور جثثهم على "فيسبوك".

وقالت مصادر محلية إن الكهالي قتل مساء السبت، شقيقيه كهلان وفايز رمياً بالرصاص في عمارة تابعة لأسرتهم في جولة 45 بشارع تعز وسط العاصمة.

وأشارت المصادر أن الجاني تحصن في العمارة التي طوقها رجال الشرطة لساعات قبل أن يقوم بتسليم نفسه في وقت متأخر من مساء السبت.

ولفتت المصادر أنه تم نقل الكهالي إلى قسم العمري بصنعاء للتحقيق في الواقعة.

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وكان الكهالي نشر صورة شقيقيه المضرجين بالدماء على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قبل أن تقوم إدارة فيسبوك بحذف الصورة لانتهاكها معايير المجتمع على فيسبوك.

وادعى الكهالي النبوة في تدوينة أخرى على "فيسبوك" وسط تضارب الأنباء حول إصابته بمرض نفسي من عدمه.

جدير بالذكر إن والد الأخوة الكهالي رجل الأعمال محمد الكهالي قتل قبل نحو عشرة أعوام في حادثة ثأر قبلي في مدينة رداع.