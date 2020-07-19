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مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بنهم

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بنهم

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل وجرح عشرات الحوثيين بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم، بجبهة نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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ووفق مصدر عسكري، لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، وجرح آخرون، في مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية بجبهتي نجد العتق وصلب، بمديرية نهم، شرقي صنعاء.

 

وأكد أن وحداتهم كسرت هجوما مباغتا لمليشيا الحوثي على مواقعهم في صلب ونجد العتق، بالتزامن قصفت مدفعيتهم بعدة قذائف دوريات عسكرية للمليشيا أثناء فرارها من أحد مواقع جبهة صرواح، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد

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