قوات الجيش في البيضاء تأسر قياديا حوثيا مع أفراد مجموعته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قالت مصادر ميدانية إن قياديا حوثيا مع جميع أفراده وأسلحتهم، وقع في قبضة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بجبهة قانية العبدية، محافظة البيضاء.

Advertisements وذكر المصدر أن القيادي الحوثي ضل الطريق أثناء بحثه عن إدارة أمن العبدية، حتى وقع بين أيديهم. وتشهد مختلف جبهات البلاد الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية مواجهات عنيقة على خلفية التصعيدات العسكرية الحوثية.

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