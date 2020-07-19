مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 19 يوليو /تموز 2020، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.



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وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية فتحت مختلف نيران معدلاتها الرشاشة باتجاه الأحياء السكنية الواقعة في أطراف حيس ومركز المدينة.

وأكدت المصادر أن المليشيات استهدفت من أماكن سيطرتها من الجهة الشرقية بسلاح بيكا وسلاح 14.5، المساكن بكثافة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وتتعرض الأحياء والقرى السكنية والمزارع والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي، مما ينتج عنها خسائر يومية، وكان آخرها تضرر محطة للمشتقات النفطية في التحيتا جراء استهداف مليشيات الحوثي.